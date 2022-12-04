أول تعليق من حماس على قصف الاحتلال لقطاع غزة

غزة/سما/

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، فجر اليوم الأحد، ان تصدي المقاومة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والرد بشكل مباشر على القصف الصهيوني، يؤكد أنها لن تسمح للاحتلال بتغيير المعادلات وانها ستواصل الدفاع عن شعبها في كل أماكن تواجده.

وأضاف قاسم في تصريح صحفي:" ان العدو الصهيوني يوسع من عدوانه على شعبنا بقصفه الغاشم على قطاع غزة، بعد جريمته بالأمس باعدام الشهيد عمار مفلح في حوارة.

وأكد قاسم أن هذا الارهاب الصهيوني والسلوك النازي، لن يوقف ثورة شعبنا المتوقدة، وسنظل نساند انتفاضة شعبنا في كل أماكن تواجده.