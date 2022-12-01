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مرفق الرابط: "الأونروا" تعلن فتح التسجيل للاستفادة من كابونات الوكالة

السبت 03 ديسمبر 2022 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مرفق الرابط: "الأونروا" تعلن فتح التسجيل للاستفادة من كابونات الوكالة



غزة / سما /

أعلنت وكالة غوث و تشغيل الاجئيين الفلسطينيين "الأونروا"، عبر موقعها الإلكتروني عبر الانترنت، فتح التسجيل للاستفادة من الكابونات "المساعدات الغذائية" للمستفيدين الجدد، بعد توقف دام أكثر من ٣ سنوات.

وأكدت الأونروا خلال، أنه تم فتح باب تقديم الطلبات الجديدة (الكترونيا) من تاريخ 1/12/2022 حتى تاريخ 31/12/2022 ولمدة شهر واحد من خلال (الرابط التالي) .

وأوضحت الأونروا أنه سيتم مراجعة جميع الطلبات ومن ثم التواصل على أرقام الجوالات المقدمة وابلاغهم بنتيجة الطلب سواء القبول أو الرفض.

وبينت أن الأسر غير المستحقة هي الأسر التي قيمة الدخل لها أعلى من الحد الأدنى للأجور 1880 شيكل أو لديه موظف أونروا، أو الأسر التي لم توافق على الأسئلة التالية

إقرار وموافقة على التحقق الداخلي

إقرار وموافقة للتحقق وكشف البيانات مع أطراف خارجية

منع الازدواجية

الالتزام بالتصحيح الداخلي

وأضافت الأونروا أنه ستكون الأولوية لإضافة الحالات الجديدة كما يلي:

الأسر التي لديها أكثر من معيار هشاشة (أسرة تترأسها امرأة، أو طفل، أو شخص مسن، أو أحد أفراد الأسرة من ذوي الإعاقة) ويتم ترتيب الأسر حسب حجم الأسرة من الأعلى للأقل

الأسر التي تقدمت بطلب لزيارة تقييم الفقر عام 2019 ويتم ترتيب الأسر حسب حجم الأسرة من الأعلى للأقل.

الأسر الجديدة الحاصلة على بطاقة التسجيل مرتبة من الأقدم للأحدث في تاريخ إصدار البطاقة ويتم ترتيب الأسر حسب حجم الأسرة من الأعلى للأقل.

الأسر المستحقة سيتم التواصل معها للحضور إلى المكتب وإحضار اثبات صحة المعلومات المقدمة في الطلب.

#كابونات الوكالة #كابونة الوكالة #الأونروا

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