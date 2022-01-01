إضراب شامل في حوارة حداداً على الشهيد "عمار مفلح"

نابلس / سما /

أعلنت الفصائل والقوى الوطنية في مدينة نابلس، فجر يوم السبت، عن الإضراب الشامل في بلدة حوارة بنابلس.

وجاء ذلك، حدادًا على روح الشهيد عمار مفلح، الذي أعدمه أحد جنود الاحتلال بالأمس في البلدة.

وكانت مجموعة عرين الأسود، زفت الشهيد عمار مفلح عديلي الذي أُعدم أعزل بأبشع الطرق في بلدة حوارة الصامدة، مؤكدة أن دماءه لن تكون إلا وقودا لثورتنا ومقاومتنا المجيدة.

ودعت المواطنين في كل الأحياء والمناطق بالضفة للخروج إلى الشوارع والاحتشاد وإغلاق الطرق التي يسير عليها المستوطنون وقوات الاحتلال.

وأشارت إلى أن إغلاق الطرق يصيبهم برعب وهستيريا ويعطل إمداداتهم كيف ننام الليلة وقد أعدم أسد من أسودنا بدم بارد. ومضت قائلة:" أخرجوا الآن الآن وليس غدا أخرجوا وكبروا واسمعوا العالم صوت تكبيراتكم في الشوارع ومن على أسطح المنازل أخرجوا لإغلاق الطرق عليهم ومشاغلتهم والاشتباك معهم بما أتيح لكم من وسائل".