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وزير الجيش الإسرائيلي: مصر شريك استراتيجي ولها أهمية بالغة لأمننا

السبت 03 ديسمبر 2022 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الجيش الإسرائيلي: مصر شريك استراتيجي ولها أهمية بالغة لأمننا



القدس المحتلة / سما /

قال وزير الجيش الإسرائيلي "بيني غانتس"، مساء اليوم الخميس، إن مصر شريكة استراتيجية لـ"إسرائيل"، وهي الدولة الأولى من دول الجيران التي أبرمت معنا اتفاقية سلام.  

وأضاف غانتس في تصريح صحفي صادر عنه، أن علاقة "إسرائيل" مع مصر تحظى بأهمية بالغة بالنسبة لاستقرار المنطقة ولأمن "إسرائيل" في جميع الأوقات ولا سيما في أوقات الحرب مع قطاع غزة، ومواجهة المسلحين في سيناء.  

وأوضح أنه على مدار السنوات الأخيرة قامت "إسرائيل" بالترويج لتوسيع رقعة الشراكة لتشمل جوانب عديدة أخرى، مشيرًا إلى أن "إسرائيل" وأجهزة الأمن تعتبر مصر أحد أهم حلفائها.  

وتابع غانتس: "محاولة تصوير مصر وكأنها دولة معادية من قبل حزب يُفترض أن ينضم إلى الائتلاف الحكومي تشكل خطأ استراتيجيًا، وأدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي المقبل إلى الإدلاء بأقواله وإدانة هذا الأمر".

#وزير الجيش الاسرائيلي #مصر #بيني غانتس #إسرائيل

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