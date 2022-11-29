ملكة جمال فلسطين نادين أيوب تفوز بجائزة عالمية

مانيلا/سما/

فازت ملكة جمال فلسطين نادين أيوب، بلقب ملكة جمال الماء لعام 2022 في مسابقة ملكة جمال الأرض التي أقيمت في الفلبين.

وتعتبر المسابقة، التي تركز على البيئة، واحدة من مسابقات ملكات الجمال الأربعة الرئيسية في جميع أنحاء العالم، والبقية هي، ملكة جمال العالم وملكة جمال الكون وملكة جمال العالم.

وكانت الفتاة الفلسطينية نادين أيوب قد توجت كملكة جمال الأرض لفلسطين في حزيران هذا العام، لتمثيل فلسطين في المحافل الدولية كشخصية مؤثرة تعنى بالبيئة.

وأعلنت أيوب عن نيتها المشاركة في مسابقة ملكة جمال الأرض على مستوى العالم والتي تعقد سنويا في الفلبين للمساهمة في تعزيز الوعي البيئي بالقضايا البيئية.

وتعمل أيوب كريادية ومدربة محترفة في مجال اللياقة والصحة والتغذية للنساء، وتساعد النساء على رعاية صحتهن الجسدية والعقلية، وتنشط في المجال الإنساني والمجتمعي، وهي تحمل شهادة البكالوريوس في علم النفس والأدب الإنجليزي من جامعة ويسترن أونتاريو في كندا.









