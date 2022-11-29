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مركزية فتح: شعبنا سيكون بالمرصاد لنزوات الهواة الحاكمين في "إسرائيل"

الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
مركزية فتح: شعبنا سيكون بالمرصاد لنزوات الهواة الحاكمين في "إسرائيل"



رام الله/سما/

 أدانت اللجنة المركزية لحركة فتح سياسة الاحتلال الإجرامية والقائمة على تصعيد إرهابها في وجه شعبنا البطل عبر ارتكابها جرائم حرب يومية وذلك في مسعاها الدائم لطمس الهوية العربية وتطبيق سياسة الترهيب والترحيل الدمويين، مؤكدة أن جموع أبناء الشعب الواحد لن تكون إلا بالمرصاد لنزوات الهواة الحاكمين في إسرائيل.

وقالت في بيان اليوم الثلاثاء، إن حكومة تل أبيب إنما تستمر في سياساتها الإجرامية كل يوم، مستفيدة من صمت حكومات العالم وتقاعس الإدارة الأميركية وإصرار البعض العربي على التطبيع وعجز المنظومة الأممية، وذلك عبر سلسلة جرائم يومية تستهدف البشر والحجر والشجر في كل زاوية من زوايا فلسطين، بل تذهب الحكومة الإسرائيلية الجديدة بزعامة نتنياهو نحو التحضير لحرب إجرامية شاملة تطال شعبنا ومقدساتنا وأسرانا ومكونات الحياة قاطبة.

واعتبرت مركزية فتح، جرائم اليوم وكل يوم حلقة جديدة من حلقات التنافس الإجرامي الصهيوني بين أركان السياسة الإسرائيلية ومشهدا من مشاهد الغطرسة الاحتلالية المستفحلة والمتواصلة، والتي لن تكون إلا وازعا للمزيد من صمود شعبنا في وجه الاحتلال وقطعان مستوطنيه وعصاباته الفاشية المستوحشة.

#فتح #اسرائيل

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