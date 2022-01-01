الصحة تحذر من صفحات مجهولة تروج لمستحضرات صيدلانية

رام الله/سما/

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، من مخاطر التعامل مع الصفحات مجهولة الهوية التي تروج للمستحضرات الصيدلانية.

وأفادت "الصحة" في تصريح صحفي ، بأنها قدمت شكوى بحق 211 صفحة على موقع "فيسبوك" لنيابة الجرائم الاقتصادية.

وقالت الإدارة العامة للصيدلة في "الصحة"، إن هذه الصفحات تعمل على تضليل الجمهور من خلال الترويج للمستحضرات الصيدلانية مجهولة المصدر؛ "والتي غالبًا ما تكون مغشوشة وغير فعالة".

ونوهت إلى أن تلك المستحضرات "قد تحتوي على مواد سامة يمكن أن تؤدي إلى أعراض جانبية عالية الخطورة تضر بصحة المواطن وقد تصل إلى الوفاة".

وأشارت مدير عام الصيدلة، تهاني فتوح، إلى أن الإدارة العامة بالتعاون والتنسيق مع وحدة الشؤون القانونية في وزارة الصحة قدمت شكاوى بحق تلك الصفحات لنيابة الجرائم الاقتصادية.

ونوهت "فتوح" إلى أن النيابة ستقوم بتحويل تلك الشكاوى إلى المحكمة والعمل على إغلاقها واتخاذ المقتضى القانوني اللازم بحق أصحابها.

وأكدت الصحة الفلسطينية، أن المصدر الوحيد الآمن لشراء الأدوية والمكملات الغذائية هو الصيدليات، وذلك بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي.

ودعت إلى الابتعاد عن شراء أو استخدام أي مستحضر صيدلاني أو عشبي يتم الترويج له عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وصرحت "فتوح": "سلامة هذه المنتجات وفعاليتها وظروف تخزينها غير مضمونة، حيث بإمكان الجمهور الاطلاع على تسجيل أي مستحضر صيدلاني في وزارة الصحة من خلال الرجوع لقائمة المستحضرات المسجلة المنشورة على الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للصيدلة".