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شاهد.. صحفي "إسرائيلي" مخاطباً شرطي قطري: "أنا من البرتغال"

السبت 26 نوفمبر 2022 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. صحفي "إسرائيلي" مخاطباً شرطي قطري: "أنا من البرتغال"



القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل إعلام عبرية، الليلية الماضية، أن صحفي "إسرائيلي" أضطر لأن يقول لشرطي قطري بأنه من البرتغال.

ونشرت قناة "كان" العبرية مقطع فيديو، يظهر فيه لقاء للمراسل "إيلي أوحانا" مع شرطي قطري، وهو يستقلّ آلية نقل رفقةَ شرطي قطري، سأله عن المكان الذي قدم منه، فقال له أوحانا إنه "إسرائيلي".

وردّ القطري عليه بالقول: "هل أنت متأكد من أنك من إسرائيل؟ أنت تمزح معي!".

فقال أوحانا، الذي أعترف بدايةً بأنه يقوم بتغطية الحدث لوسائل إعلام "إسرائيلية"، إنه: "يمزح"، وإنه "جاء من البرتغال".

فردّ الشرطي القطري: "لو كنتم من "إسرائيل"، لكنت توقفت، وأنزلتكم وعدت أدراجي".

وأوضحت القناة العبرية، أن إقامة المونديال لأول مرة في دولة إسلامية، جلب معه صعوبات، وخصوصاً للمشجعين "الإسرائيليين"، وبصفة خاصة أكثر لوسائل الإعلام "الإسرائيلية"، التي تغطي الحدث".

جدير ذكره أن هناك عدد كبير من الصحفيين الصهاينة أفادوا بتعرضهم للرفض من قبل الجماهير العبرية والعالمية منذ بداية البطولة".

 

#اسرائيل #قطر #المونديال

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