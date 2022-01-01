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"هنية" يلتقي الأمير حمد بن خليفة آل ثاني ويبارك له نجاح قطر في افتتاح المونديال

السبت 26 نوفمبر 2022 07:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"هنية" يلتقي الأمير حمد بن خليفة آل ثاني ويبارك له نجاح قطر في افتتاح المونديال



الدوحة / سما /

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وجه عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة التحية للأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني خلال متابعة مباراة هولندا والإكوادور مساء اليوم، وبارك  هنية لدولة قطر باسم الأسرة الرياضية الفلسطينية النجاح الباهر في افتتاح المونديال وتقديم صورة رائعة عن الكرم العربي الأصيل والقدرة على احتضان الأحداث الرياضية العالمية بكل اقتدار كما حيا الشيخة موزة المسند زوجة الأمير الوالد.
بدوره شكر الأمير حمد بن خليفة إشادة هنية وقال إن هذا النجاح هو نجاح للعرب جميعا ورحب بالجميع في الدوحة.

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