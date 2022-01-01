"فتا" تُصدر تنويهًا للمتقدمين للمنحة المالية المقدمة لطالبات كليتي الطب البشري والأسنان

غزة/سما/

أصدرت رئيس مجلس إدارة المركز الفلسطيني للتواصل الانساني "فتا" د. جليلة دحلان، اليوم الجمعة، تنويهًا للمتقدمين للاستفادة من المنحة المالية المقدمة من د. أنعام عودة لدعم طالبات كليتي الطب البشري وطب الأسنان في الجامعات الفلسطينية.

وقالت جليلة في منشورٍ عبر صفحتها على "الفيسبوك": "إنّه بعد الفرز الالكتروني الأولي لكافة الطلبات وحسب الشروط والمعايير المحددة في الإعلان تبين التالي:

- إجمالي عدد الطلبات المسجلة من خلال الرابط الالكتروني: 374 طلب



- عدد الطلبات التي تنطبق عليهم الشروط والمعايير الأساسية حسب الفرز الالكتروني الأولي: 83 طلب، - طلبات مرفوضة (الجنس: ذكر): 32 طلب.

- طلبات مرفوضة (الطالبة ليست في المستوى المطلوب): 141 طلب.

- طلبات مرفوضة (المعدل أقل من 80%): 24 طلب.

- طلبات مرفوضة (رب الأسرة موظف حكومي او وكالة): 81 طلب .

- طلبات مرفوضة (مستفيد من مشاريع سابقة): 13 طلب.

وأوضحت أنّه سيتم التواصل مع إدارة الجامعات للتأكد من البيانات المُرفقة وسيتم إعلان أسماء المستفيدين خلال أسبوع من تاريخه حسب النظام وآلية العمل المُتبعة في استهداف ممن هم أكثر حاجة للمساعدة.

وأشارت إلى أنّ النتائج السابقة حسب الفرز الإلكتروني الأولي وبناء على البيانات المدخلة من قبل مقدمة الطلب مع العلم بأنه سيتم تدقيق البيانات المدخلة من قبل الجهات الرسمية.