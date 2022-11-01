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القبض على الفنانة منة شلبي في مطار القاهرة الدولي (صور)

الجمعة 25 نوفمبر 2022 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على الفنانة منة شلبي في مطار القاهرة الدولي (صور)



القاهرة/سما/

كشفت مصادر مطلعة بجمارك مطار القاهرة أنه تم إلقاء القبض على الفنانة منة شلبي، اليوم الجمعة، إثر قدومها من الخارج، بتهمة حيازة مواد مخدرة،  أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب.


وقالت المصادر لروسيا اليوم أن الجهات الأمنية أمرت بالتحفظ عليها، لحين استكمال الإجراءات القانونية.

وكشفت التحقيقات الأولية أنه في أثناء خضوع منة شلبي للتفتيش داخل جمارك مطار القاهرة عثر بحوزتها على كمية من المواد المخدرة، وتم التحفظ عليها وتحرير مذكرة بالواقعة والتحقيق جار. وقد أمرت الجهات الأمنية بالتحفظ عليها، لحين استكمال الإجراءات القانونية.

وكشفت المصادر أنه تم القبض على الفنانة المصرية منة شلبي في مطار القاهرة بـ12 كيس ماريغوانا قادمة من نيويورك الأمريكية.

وحصلت القناة على الصور الأولى للمواد المخدرة التي تسببت في القبض على الفنانة منة شلبي في مطار القاهرة الدولي.

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#مصر #منة شلبي #سبب القبض على منة شلبي

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