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قناة عبرية: عملية القدس كادت أن تؤدي إلى كارثة كبيرة

الأربعاء 23 نوفمبر 2022 10:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: عملية القدس كادت أن تؤدي إلى كارثة كبيرة



القدس المحتلة/سما/

 ذكرت القناة 13 العبرية، مساء الأربعاء، أن العملية المزدوجة التي وقعت في القدس المحتلة كادت أن تؤدي لوقوع عدد أكبر من القتلى والإصابات، إلا أنه تم تفادي كارثة كبيرة، كما وصفتها.

وبحسب القناة، فإنه الهجوم كان سيكون أكثر خطورة لو نجحت خطة المنفذين الذين زرعوا العبوة الناسفة في الحي الاستيطاني "راموت" (مكان الانفجار الثاني) وربطوها بأنبوبة غاز.

وأشارت القناة إلى أن الأنبوبة لم تنفجر، وإلا كان سيسقط العديد من القتلى والجرحى.

ولفتت إلى أن القوات الأمنية الإسرائيلية تواصل تحقيقاتها في العملية التي يشتبه أن مجموعة فلسطينية من سكان شرقي القدس هي من تقف خلفه.

القدس

#عملية القدس #تفجيرات القدس

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