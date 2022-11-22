الكشف عن تفاصيل أولية حول عملية التفجير المزدوجة بالقدس المحتلة

القدس المحتلة / سما /

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة عن عملية التفجير في القدس المحتلة.

وقالت القناة "12" العبرية، إن العبوات التي تم تفجرهما في عمليات القدس، كانتا من النوع متوسط الحجم.

وأضافت القناة: "اشتملت العبوات التفجيرية على شظايا من المسامير والكرات الحديدية وتم تفعيلهما عن بعد باستخدام هواتف نقالة".

وتابعت: "شرطة الاحتلال شبه مقتنعة بأن نفس المجموعة نفذت التفجيرين".

في سياق متصل قالت وسائل إعلام عبرية، إن التقديرات الأولية تشير إلى ضلوع حركة حماس بالمسؤولية عن عملية التفجير بمحطة الحافلات بالقدس المحتلة.

وقال المحلل العسكري في صحيفة "معاريف" العبرية، تال ليف رام :"طبيعة التفجيرات في القدس تشير بشكل لا لبس فيه إلى ضلوع حماس فيها".

وقالت اذاعة جيش الاحتلال انه سيكون للجيش ردا صارما في غزة والضفة حال تأكد وقوف حماس خلف التفجيرات.