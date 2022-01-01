استشهاد طفل برصاص الاحتلال في نابلس

نابلس/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الثلاثاء، عن استشهاد الطفل أحمد أمجد شحادة 16 عاما متأثراً بإصابته برصاصة اخترقت قلبه أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة نابلس.

وأفادت وزارة الصحة بأن حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على نابلس حتى الساعة 12:10 منتصف الليل:شهيد طفل وإصابة حرجة بالبطن و3 إصابات مستقرة.

وفي وقت سابق وصلت 5 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي إلى مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس، من بينها إصابة حرجة جدا في القلب، وأخرى حرجة في البطن مع خروج الأمعاء، و3 إصابات مستقرة بقنبلة صوت في الرأس، ورصاصة في اليد، ورصاصة في الساق.

واقتحم عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال "مقام يوسف" شرق المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس، تمهيدا لاقتحام المستوطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم في المنطقة، ما أدى إلى إصابة خمسة شبان بالرصاص الحي وشاب بقنبلة صوت في الرأس والعشرات بالاختناق جراء استنشاق الغاز.