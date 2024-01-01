صحيفة تكشف عن رسائل تهديد "جدّية" من المقاومة للاحتلال وهذا ما جاء فيها ..

غزة/ سما /

قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الثلاثاء، إن المقاومة في قطاع غزة، تأخذ تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بحق قيادات المقاومة في القطاع، على محمل الجد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في المقاومة، قولها: " إن المقاومة تأخذ تهديدات الاحتلال على محمل الجدّ، وهي ضاعفت من استعداداتها تحسّباً لإمكانية وقوع أحداث أمنية داخل القطاع، كما نقلت رسائل إلى الوسطاء بأن أيّ عمل أمني أو عسكري يُقدِم عليه الاحتلال في غزة سيواجَه بردّ عنيف من المقاومة".

ويكرّر إعلام العدو توجيه أصابع الاتّهام إلى المقاومة في قطاع غزة، وسط تهديدات بأن المنظومة الأمنية الإسرائيلية بصدد تغيير سياساتها تجاه القطاع خلال الفترة المقبلة.

وخلال الشهر الماضي، أوردت وسائل إعلام عبرية، ثلاث مرّات، في مناسبات مختلفة، اتّهامات لفصائل غزة بالمسؤولية عن العمليات الفدائية، فيما تحدّث مصدر أمني في أعقاب عملية أريئيل التي نفّذها الشهيد محمد صوف في سلفيت شمال القدس المحتلة، عن أن القيادة تدرس تعديل استراتيجيتّها حيال القطاع، و«عدم الفصل» بين «التحريض» الذي تمارسه حركتا حماس والجهاد الإسلامي، وبين ما يجري في الضفة.

واتّهم مسؤول أمني بارز، في حديث إلى القناة 12 العبرية، الحركتَين بالتحريض على الهجوم الأخير الذي أدّى إلى مقتل ثلاثة مستوطنين، مؤكّداً أن المؤسسة الأمنية تفكّر في تبديل النهج الذي يفصل بين الساحتَين، بعد أن كان هناك رأي موحّد بضرورة عدم السماح لحركة حماس بالشعور بأنها تسيطر على الوضع في الضفة وتملك نفوذاً فيها.

وقال المسؤول المذكور: "في المؤسّسة الأمنية يصفون المنظّمات في غزة بأنها مسؤولة عن التحريض على العمليات في الضفة وتمويلها، لذا ستتمّ مراجعة سياساتنا وكذلك أساليب عملنا ضدّهم".