  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صحيفة تكشف عن رسائل تهديد "جدّية" من المقاومة للاحتلال وهذا ما جاء فيها ..

الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 08:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة تكشف عن رسائل تهديد "جدّية" من المقاومة للاحتلال وهذا ما جاء فيها ..



غزة/ سما /

قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الثلاثاء، إن المقاومة في قطاع غزة، تأخذ تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بحق قيادات المقاومة في القطاع، على محمل الجد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في المقاومة، قولها: " إن المقاومة تأخذ تهديدات الاحتلال على محمل الجدّ، وهي ضاعفت من استعداداتها تحسّباً لإمكانية وقوع أحداث أمنية داخل القطاع، كما نقلت رسائل إلى الوسطاء بأن أيّ عمل أمني أو عسكري يُقدِم عليه الاحتلال في غزة سيواجَه بردّ عنيف من المقاومة".

ويكرّر إعلام العدو توجيه أصابع الاتّهام إلى المقاومة في قطاع غزة، وسط تهديدات بأن المنظومة الأمنية الإسرائيلية بصدد تغيير سياساتها تجاه القطاع خلال الفترة المقبلة.

 وخلال الشهر الماضي، أوردت وسائل إعلام عبرية، ثلاث مرّات، في مناسبات مختلفة، اتّهامات لفصائل غزة بالمسؤولية عن العمليات الفدائية، فيما تحدّث مصدر أمني في أعقاب عملية أريئيل التي نفّذها الشهيد محمد صوف في سلفيت شمال القدس المحتلة، عن أن القيادة تدرس تعديل استراتيجيتّها حيال القطاع، و«عدم الفصل» بين «التحريض» الذي تمارسه حركتا حماس والجهاد الإسلامي، وبين ما يجري في الضفة.

واتّهم مسؤول أمني بارز، في حديث إلى القناة 12 العبرية، الحركتَين بالتحريض على الهجوم الأخير الذي أدّى إلى مقتل ثلاثة مستوطنين، مؤكّداً أن المؤسسة الأمنية تفكّر في تبديل النهج الذي يفصل بين الساحتَين، بعد أن كان هناك رأي موحّد بضرورة عدم السماح لحركة حماس بالشعور بأنها تسيطر على الوضع في الضفة وتملك نفوذاً فيها.

وقال المسؤول المذكور: "في المؤسّسة الأمنية يصفون المنظّمات في غزة بأنها مسؤولة عن التحريض على العمليات في الضفة وتمويلها، لذا ستتمّ مراجعة سياساتنا وكذلك أساليب عملنا ضدّهم".

الأكثر قراءة اليوم

فلسطين على موعد مع منخفض جوي بارد وماطر

سابقة خطيرة.. أوروبا و"إسرائيل" تتفاوضان على تبادل بيانات تشمل فلسطين

آخر مستجدات تشكيل الحكومة الإسرائيلية

واشنطن : أوقفنا هجوما ايرانيا على السعودية في اللحظات الاخيرة ..

معاريف: العقد الأخير يُعد الأكثر ظلمة في تاريخ "إسرائيل".. لهذه الأسباب

علاء مبارك يهاجم قطر ويعلق على حضور السيسي افتتاح كأس العالم

لبيد يحذر: المتشددون دينيا سيحكموننا وهذا ما سيفعلونه في "إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

لبيد يحذر: المتشددون دينيا سيحكموننا وهذا ما سيفعلونه في "إسرائيل"

بالفيديو: مشاهد تُنشر لأول مرة من عملية الشهيد فادي أبو شخيدم في القدس

637bb5fe4c59b75e4b073e43

سابقة خطيرة.. أوروبا و"إسرائيل" تتفاوضان على تبادل بيانات تشمل فلسطين

20221119110348 (1)

آخر مستجدات تشكيل الحكومة الإسرائيلية

1120226174633648

معاريف: العقد الأخير يُعد الأكثر ظلمة في تاريخ "إسرائيل".. لهذه الأسباب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم