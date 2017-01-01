د. أبو هولي: اللاجئون الفلسطينيون على سلم أولويات المنظمة وتعمل على تعزيز صمودهم

غزة /سما/

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد أبو هولي ان اللاجئين الفلسطينيين على سلم أولويات منظمة التحرير الفلسطينية ، وهي تعمل عن كثب وبجهود مضاعفة لتعزيز صمودهم وتأمين العيش الكريم الى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم طبقا للقرار 194 .

وأوضح د. أبو هولي خلال لقائه بوفد من جبهة التحرير العربية برئاسة عضو مكتبها السياسي ومسؤولها في المحافظات الجنوبية اللواء فريد المشهراوي، وعضوي المكتب السياسي زاهر الجديلي وبسام الفار وبحضور مدير عام الاعلام والدراسات والاونروا بدائرة شؤون اللاجئين رامي المدهون، بان دائرة شؤون اللاجئين اشرت بتنفيذ مشاريع حيوية ومهمة في المخيمات الفلسطينية في الوطن والشتات وخاصة في لبنان لمعالجة مشكلة الكهرباء ونقص المياه من خلال تزويد المخيمات بمولدات كهرباء وتشغيل مضخات الابار عبر الطاقة الشمسية.

وبحث اللقاء القضايا التي تخص اللجان الشعبية في المحافظات الجنوبية والعمل المشترك لتذليل اي عقبات تواجه عمل اللجان .

ووضع د. أبو هولي وفد الجبهة على نتائج اجتماعات اللجنة الاستشارية التي عقدت الأسبوع الماضي في الأردن، لافتاً الى ان الاونروا لا تزال تعاني من ازمة مالية مزمنة، وان التحركات تتجه نحو تأمين تمويل كاف ومستدام من خلال اتفاقيات متعددة السنوات بين الاونروا والمانحين وزيادة مساهمة الجمعية العامة للأمم المتحدة من ميزانيتها العادية لدعم ميزانية الاونروا حسب ماورد في تقرير 2017 للأمين العام للأمم المتحدة.

وأشار د. أبو هولي الى استراتيجية الدائرة لتفعيل عمل المؤسسات العاملة والناشطة في المخيمات من خلال صرف موازنات تشغيلية شهرية منتظمة خاصة للمراكز النسوية والشبابية والرياضية ومراكز التطوير المجتمعي وذوي الإعاقة.

وتابع: ان ملف اللاجئين الفلسطينيين هو ملف كل الفصائل الفلسطينية التي يجب ان تتكاتف فيه الجهود لخدمته موحدين تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، لافتاً الى تسخير كل الجهود لاستنهاض العمل الشعبي في مواجهة كل المؤامرات والتحديات التي تواجه قضية اللاجئين ووكالة الغوث الدولية بمشاركة وحضور الفصائل الفلسطينية

ومن جهته أكد وفد جبهة التحرير العربية دعمه للسياسة التي تنتهجها دائرة شؤون اللاجئين في حماية حقوق اللاجئين والدفاع عن مصالحهم، والتي حققت نجاحات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي ومتابعه شؤون اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات الشتات، وفي تجديد التفويض لعمل الوكالة وفي دعم الاونروا لمواجهة ازمتها المالية، وان كوادر الجبهة ستواصل دعمها لدائرة شؤون اللاجئين في كافة أنشطتها وفعالياتها سواء الجماهيرية او الثقافية والفكرية.

وأشاد الوفد بالإنجازات التي حققتها الدائرة ورئيسها د. أبو هولي على صعيد خدمة اللاجئين الفلسطينيين وفي الحفاظ على تفويض عمل الاونروا حسب القرار 302 الذي حاولت بعض الأطراف المساس به، وعبروا عن شكرهم للرئيس محمود عباس على دعمه لبرامج وخطط عمل دائرة شؤون اللاجئين وخاصة المشاريع ذات الأولوية في المخيمات للتخفيف من كاهل اللاجئين الفلسطينيين الذي يعيشون في ظروف معيشية صعبة للغاية .