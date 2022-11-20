أميتاب باتشان يكشف سبب زواجه من جايا باتشان

وكالات / سما /

نجم بوليوود، "أميتاب باتشان" لا يحتاج إلى مقدمة. إنه أحد الممثلين في جيله الذي لا يزال يعمل في الأفلام الضخمة حتى في سن الثمانين. إلى جانب مهاراته غير العادية في التمثيل، فهو محبوب أيضاً من الناحية العائلية، لتفانيه تجاه عائلته وقيمه. وفيما يتعلق بحياته الشخصية، فهو متزوج من الممثلة المخضرمة "جايا باتشان".

التقى الزوجان "أميتاب" و"جايا" لأول مرة في مجموعات فيلمهما عام 1971، Guddi. بعد ذلك، ظهر الزوجان في العديد من الأفلام التي نالت استحساناً كبيراً مثل Zanjeer، Abhimaan، Chupke Chupke، Sholay و Kabhi Khushi Kabhie Gham.

عقد الثنائي الأسطوري قرانهما في عام 1973 ورُزقا بابن وابنة؛ "شويتا باتشان ناندا" و"أبيشيك باتشان". علاوة على ذلك، أصبحا أجداد لثلاثة أحفاد؛ "أغاستيا ناندا"، "نافيا ناندا" و"آراديا باتشان".

في فيديو ترويجي للحلقة القادمة من Kaun Banega Crorepati 14 التي تشاركها Sony Entertainment، كشف "أميتاب باتشان" عن السبب اللطيف وراء إنجذابه للممثلة المخضرمة "جايا باتشان". في البداية، شوهد "أميتاب" يمتدح المتسابقة "بريانكا ماهارشي"، مثنياً على شعرها الناعم الحريري الطويل. بعد ذلك، تحدث عن حبه لزوجته، وكشف عن إعجابه بشعرها الطويل من بين نجمات أخريات في جيلهما، وذكر "أميتاب" أنه لهذا السبب تزوج "جايا". وجاء في كلماته: "Humne apni patni se byaah ek iss wajah se kiya tha kyuki unke kesh kaafi lambi the." أي " تزوجت جايا لأن شعرها طويل جداً".

هذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها "أميتاب باتشان" بعض الأسرار الخفية من حياته الزوجية مع زوجته "جايا باتشان". على سبيل المثال، في إحدى الحلقات السابقة من Kaun Banega Crorepati 14، انفتح الممثل المخضرم حول الحفاظ على صيام Karwa Chauth مع زوجته "جايا". (Karwa Chauth هو يوم مهم لجميع النساء المتزوجات في الهند، حيث يقمن بالصيام من شروق الشمس إلى غروبها، بكثير من الحب والاحترام لأزواجهن من أجل سلامتهم).

عندما كشفت إحدى المتسابقات في البرنامج أن زوجها يصوم Karwa Chauth معها، شارك مقدم البرنامج اعترافاً كشف من خلاله كيف حافظ أيضاً على صيامه على Karwa Chauth خلال السنوات الأولى من زواجه من "جايا". ومع ذلك، أضاف "أميتاب" أنه بعد فترة، غادر بعد الطقوس.