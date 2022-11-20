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الطيبي يكشف: كان هناك اتفاق مع حكومة بينيت - لابيد لتأجيل الانتخابات

الأحد 20 نوفمبر 2022 08:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطيبي يكشف: كان هناك اتفاق مع حكومة بينيت - لابيد لتأجيل الانتخابات



القدس المحتلة / سما /

كشف أحمد الطيبي عضو الكنيست الاسرائيلي عن حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة "حداش"، مساء السبت، أن القائمة المشتركة في الكنيست السابق، اتفقت مع حكومة بينيت - لابيد، على تأجيل الانتخابات لمدة شهر واحد وذلك بطلب من الحكومة نفسها، ولكن لأسباب داخلية في الائتلاف الحكومي انهار الاتفاق ما سرع من إعلان بينيت لتقديم استقالته.

وقال الطيبي في مقابلة مع قناة 12 العربية، "اتفقنا على منح شبكة أمن لتحالف بينيت ولابيد. أبلغت الائتلاف مرتين طلبوا تمديدا حتى العطلة. اتفقنا على منح مهلة حتى الفاصل شهر ونصف ثم انهارت من الداخل ".

وتابع الطيبي "ما كان ينبغي أن يعرض علينا أي شيء في المقابل. في تلك الفترة أصدرنا قوانين رغم اننا كنا في المعارضة، حقيقة وجود فاشيين في هذه الحكومة (الحكومة المنتظر تشكيلها) لا يعني أن الحكومة السابقة كانت كلها عسل. لقد منحنا الحكومة شبكة أمان لمدة شهر مقابل حقيقة أننا مررنا مشاريع قوانين و الميزانيات. "

كما أشار عضو الكنيست الطيبي إلى كلام رئيس مجلس الإدارة منصور عباس، الذي ادعى أنه ليس جزءً من المعارضة وأنه مستعد للتعاون مع ائتلاف نتنياهو وسموتريتش وبن غفير: "سيتذكر التاريخ هذه الجملة على أنها فظيعة".

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