  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نتعامل مع الاحتلال بتكتيك مختلف

عرين الأسود توقع قوة إسرائيلية خاصة في كمين وتوجه مناشدة للمواطنين

الأحد 20 نوفمبر 2022 12:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عرين الأسود توقع قوة إسرائيلية خاصة في كمين وتوجه مناشدة للمواطنين



نابلس/سما/

أصدرت مجموعة عرين الأسود، مساء اليوم السبت، بياناً صحفياً تؤكد فيه أنها قامت باستدراج قوة إسرائيلية خاصة داخل البلدة القديمة في نابلس لتوقعها في كمين محكم.

وقالت المجموعة في بيانها: قامت مجموعة عرين الأسود فجر يوم السبت بإستدراج قوة إسرائيلية خاصة لداخل البلدة القديمة ظنا منها أنها ستصطاد صيدا ثمينا من قادة العرين الغير معروفين لعامة الناس ولكن حدث ماخطط له جند العرين وبعد دخول القوة الخاصة إستدعت عشرات الآليات منذ أن شعرت أنها وقعت بكمين وبوغتت القوة بإطلاق نار كثيف وتفجير  عبوات ناسفة من ثلاث محاور .

وأضافت عرين الأسود: "رد الله جند الضلال بغيظهم مهزومين بحسرتهم وهنا وإذ نوجه تحية إجلال وإكبار وعز الى كل مقاتل من كتيبة بلاطة أو من فصائلنا المغوارة الذين شاركوا في هذه المعركة.

ووجهت عرين الأسود تحية إجلال وإكبار الى كل مواطن يسهر وكله خوف وحرص على المقاومين.

ولفتت المجموعة في بيانها بأنها تتعامل مع المحتل بتكتيك مختلف، حيث أخفت قادتها وجندها ومعلومات الإحتلال عن العرين إنقطعت ولا يعلم الإحتلال ولا معاونيه أي معلومة عن العرين .

ووجهت مجموعة عرين الأسود مناشدة عاجلة للمواطنين قائلة:"نناشدكم بالله ونستحلفكم بعدم تداول أي صورة لأي مقاوم على وسائل التواصل الإجتماعي أو حتى على الوسائل الخاصة وعدم تصوير أي مقاوم ونناشدكم بالله يا مواطنينا الأعزاء يا تاج رؤوسنا يادرعنا الواقي يا حاضنتنا الطاهرة داخل البلدة القديمة أو خارجها ،ونعلم أنكم كلكم حرص علينا قبل أن تحرصوا على بيوتكم وأموالكم ولكن كاميرات المراقبة أصبحت سيفا مسلطا على رقاب أبنائكم وأحبابكم من المقاومين فانتم لا تعلمون مانعلم من وسائل الإحتلال لإختراق هذه الكاميرات ومتابعة تحركات المقاومين دون جهد، كلنا أمل أن تتعاونوا مع المقاومة بهذا الموضوع الذي كلفنا الكثير الكثير.

ووجهت المجموعة أيضا رسالة إلى مدينة جبل النار وأهلنا في الضفة الغربية والداخل وقطاع غزة والمنفى قالت فيها "عرينكم بألف خير مادمتم بخير ومعنويات مقاتليه تناطح السحاب مادمنا نرى الأمل في عيونكم فإطمئنوا فوالله الذي أحق الحق سنقاتل حتى آخر مقاتل وآخر طلقة وآخر  قطرة دم فأرواحنا فداء لطفلٍ من أطفالكم لأعراضكم أرواحنا فداءاً لكراماتكم نموت جميعا وتبقى جباهكم مرفوعة وأعلامكم خفاقة لا تنكس بإذن الله مادام في العرين رجال.
 

#عرين الأسود #نابلس

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيليون يحتفون بكارثة حريق مخيم جباليا

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

"أنت وقح".. فنان كولومبي يوبّخ إعلاميا إسرائيليا في قطر

قناة عبرية: "الليكود" يصيغ حلاً ابداعياً لكي يرضي سموتريتش لتشكيل حكومة جديدة

ليبرمان: "ترتيبات الحكم الجديدة" لنتنياهو أكثر من مجرد مقلقة

بالصور.. أول ظهور علني لابنة زعيم كوريا الشمالية خلال تجربة إطلاق صاروخ باليستي

يديعوت: "إسرائيل" ترفض التوقيع على اتفاق دولي لمنع ضرب المناطق السكنية

الأخبار الرئيسية

البطش: سرايا القدس يمكن الرهان عليها والمصالحة بيد الرئيس عباس

20221119110348

"الليكود": سموتريتش لن يحصل على وزارة الأمن حتى لو كلف الأمر اللجوء إلى انتخابات مرة أخرى

ليبرمان: "ترتيبات الحكم الجديدة" لنتنياهو أكثر من مجرد مقلقة

photo_2022-11-19_14-43-51

إصابات وإعتقالات.. الاحتلال والمستوطنون يعتدون على المواطنين وسط الخليل (صور وفيديو)

إسرائيليون يحتفون بكارثة حريق مخيم جباليا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم