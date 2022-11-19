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"حماس" تحيي أهالي الخليل وتؤكد وقوفها إلى جانبهم

السبت 19 نوفمبر 2022 11:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" تحيي أهالي الخليل وتؤكد وقوفها إلى جانبهم



غزة/سما/

حيّت حركة المقاومة الإسلامية حماس أهلنا وثوار شعبنا الذين انتفضوا طوال اليوم، لصدّ اعتداءات المستوطنين الهمجية ومسيراتهم الاستفزازية التي جابت عدداً من شوارع مدينة الخليل وأحيائها بحماية قوات الاحتلال.

وأكدت "حماس" في بيان لها، وقوفها إلى جانب أهالي وأصحاب البيوت المعتدى عليها، والجرحى والمعتقلين الذين تقدّموا الصفوف للدفاع عن حرمة المدينة والتصدي لعربدة المستوطنين وهمجيتهم. 

وقالت: "إنّ استبسال أهلنا في تل الرميدة وشارع الشهداء وبئر السبع وباب الزاوية، واستنفارهم للدفاع عن المدينة يبعث برسالة للعدو ومستوطنيه بأننا متجذّرون في الأرض، ومستعدون لحمايتها والذود عنها مهما بلغت التضحيات".

#حماس #الخليل

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