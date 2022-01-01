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"التعليم العالي" تدين اقتحام الاحتلال لجامعة خضوري

الجمعة 18 نوفمبر 2022 10:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم العالي" تدين اقتحام الاحتلال لجامعة خضوري



رام الله/سما/

 أدانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، جامعة فلسطين التقنية "خضوري" في طولكرم، وتدنيس حرمها الجامعي وإجبار كوادرها على فتح غرفة التحكم بكاميرات المراقبة، وسحب تسجيلاتها.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة، إن مسلسل الاقتحامات والاعتداءات المتكررة بحق "خضوري" والمؤسسات التعليمية عموما يشكل خرقا واضحا لكافة الأعراف والقوانين الإنسانية والدولية التي تكفل حرمة الجامعات والحق في التعليم.

وجدّدت "التعليم العالي" مطالبتها لكافة المؤسسات والمنظمات الإنسانية والحقوقية والإعلامية لتحمل مسؤولياتها والوقوف وقفة جادة لفضح هذه الانتهاكات ولجمها، وذلك حفاظا على حق الطلبة بالتعليم في ظل بيئة آمنة ومستقرة.

#وزارة التربية والتعليم العالي #جامعة خضوري #جباليا

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