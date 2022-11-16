  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يقرر منع أفراد عائلة منفذ عملية "أريئيل" من الدخول والعمل في "إسرائيل"

الأربعاء 16 نوفمبر 2022 08:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقرر منع أفراد عائلة منفذ عملية "أريئيل" من الدخول والعمل في "إسرائيل"



القدس المحتلة/سما/

قال "موقع 0404 العبري" اليوم، الأربعاء، إنه في نهاية تقييم للوضع أجراه رئيس الأركان أفيف كوخافي تقرر منع أفراد وأقارب عائلة منفذ العملية المزدوجة في أريئيل أمس.
 
ونقل الموقع العبري عن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق قوله: "تقرر منع 500 من أفراد وأقارب منفذ عملية أريئيل محمد الصوف من الدخول والعمل داخل إسرائيل".
 
وأضافت أن هذا القرار يأتي استمرارًا في سياسة منع دخول حوالي 3000 شخص من أفراد عائلات منفذي العمليات الذين ينفذون عمليات ضد قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.
 
يذكر أن محمد الصوف نفذ عملية طعن ودهس مزدوجة أدت إلى مقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخرين، يوم الثلاثاء الماضي، في منطقتين مختلفتين في المنطقة الصناعية بأريئيل قرب سلفيت.

#عملية أريئيل #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

هذا ما قاله جنرالات الاحتلال عن تعيين "سموتريتش" وزيرا للحرب..

مصادر: هجوم بطائرة مسيرة مفخخة على ناقلة نفط اسرائيلية قبالة سواحل عمان

نيويورك تايمز: قطر ستلغي جميع الرحلات المتفق عليها مع "إسرائيل" في هذا الحال..

أسعار صرف العملات

تشكيل الحكومة الإسرائيلية: الليكود يدير مباحثات مع غانتس ولبيد بضغط أميركي

فيديو: فلسطينية تتعرض لموقف عنصري من مستوطنة داخل قطار

بايدن يكشف مصدر الصاروخ الذي سقط في بلدة بولندية

الأخبار الرئيسية

photo_2022-11-16_20-18-41

بنود الاتفاق بين نتنياهو وبن غفير: شرعنة 65 بؤرة استيطانية في الضفة

الكشف عن تفاصيل جديدة لعملية الشهيد عدي التميمي على حاجز شعفاط

20221116050845

تشكيل الحكومة الإسرائيلية: الليكود يدير مباحثات مع غانتس ولبيد بضغط أميركي

"التربية" تصدر توضيحًا حول المسار المدرسي للتعليم الثانوي

لجنة

لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة تتخذ عدة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم