الاحتلال يقرر منع أفراد عائلة منفذ عملية "أريئيل" من الدخول والعمل في "إسرائيل"

القدس المحتلة/سما/

قال "موقع 0404 العبري" اليوم، الأربعاء، إنه في نهاية تقييم للوضع أجراه رئيس الأركان أفيف كوخافي تقرر منع أفراد وأقارب عائلة منفذ العملية المزدوجة في أريئيل أمس.



ونقل الموقع العبري عن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق قوله: "تقرر منع 500 من أفراد وأقارب منفذ عملية أريئيل محمد الصوف من الدخول والعمل داخل إسرائيل".



وأضافت أن هذا القرار يأتي استمرارًا في سياسة منع دخول حوالي 3000 شخص من أفراد عائلات منفذي العمليات الذين ينفذون عمليات ضد قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.



يذكر أن محمد الصوف نفذ عملية طعن ودهس مزدوجة أدت إلى مقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخرين، يوم الثلاثاء الماضي، في منطقتين مختلفتين في المنطقة الصناعية بأريئيل قرب سلفيت.