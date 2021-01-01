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بن غفير يهدد الطيبي.. والأخير يرد

الأحد 13 نوفمبر 2022 10:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
بن غفير يهدد الطيبي.. والأخير يرد



القدس المحتلة/سما/

هدد المتطرف إيتمار بن غفير النائب أحمد الطيبي رئيس العربية للتغيير في الكنيست الإسرائيلي، مساء يوم الأحد، قائلاً:" أحمد، آمل أن نشكل الحكومة قريبًا، وصدقني أنت أحد المشاريع التي سأهتم بها".

وأضاف بن غفير "من كان مستشارا لعرفات يجب أن يكون في برلمان سوريا وليس في "إسرائيل".

جاء ذلك ردًا على تصريحات للطيبي قال فيها انه يشعر بالفخر لانه كان مستشارا لعرفات.


ورد النائب الطيبي على تهديد بن غفير له بالطرد في تغريدة:"بن غفير أنت الآن وزير أمن داخلي، تعال لتطردني على سوريا. أنا أنتظرك، أنت مجرد بياع كلام وضجيج".

#ايتمار بن غفير #احمد الطيبي

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