داخلية غزة تصدر تنويهًا مهمًا للمواطنين حول مقابلة المراقب العام

غزة/سما/

أصدر مكتب المراقب العام بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الأحد، تنويهًا مهمًا حول طلبات المواطنين لمقابلته فيما يخص الشكاوى.

وجاء في تصريح صحفي نشره موقع الوزارة الإلكتروني، ما يلي: "ينوه مكتب المراقب العام لوزارة الداخلية والأمن الوطني أن طلبات المواطنين لمقابلة المراقب العام فيما يخص الشكاوى يتم تقديمها لدى مكاتب المراقب العام في محافظات غزة كلّ حسب منطقة السكن، على النحو الآتي:

1. مكتب محافظة الشمال: بجانب أبراج الشيخ زايد - دوار التعليم (هاتف 2496156).



2. مكتب محافظة غزة: مستشفى الشفاء - البوابة الشمالية/ مبنى صيدلية الأهالي - الطابق الأول (هاتف 2828360).

3. مكتب محافظة الوسطى: مدخل النصيرات - عمارة مخبز ياسين، الطابق الأول (هاتف 2564081).



4. مكتب محافظة خانيونس: شارع جلال - بجوار شركة الكهرباء (هاتف 2062758).



5. مكتب محافظة رفح: مقابل مدرسة بئر السبع - مبنى الداخلية، الطابق الأول (هاتف 2135544).

وأشارت وزارة الداخلية، إلى أنّ مكاتب المراقب العام في محافظات غزة تستقبل شكاوى المواطنين فيما يتعلق بعمل الوزارة، يوميًا خلال أوقات الدوام الرسمي.