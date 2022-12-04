تفاصيل اجتماع مركزية فتح برئاسة الرئيس عباس

رام الله/سما/

ترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اجتماعا للجنة المركزية لحركة "فتح"، مساء اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وفي بداية الاجتماع، قرأ سيادته وأعضاء اللجنة المركزية الفاتحة على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني.

وأطلع الرئيس، أعضاء مركزية "فتح"، على آخر مستجدات الأوضاع السياسية، والاتصالات مع الأطراف الإقليمية والدولية من أجل الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا ومقدساتنا.

وتطرق الرئيس، إلى مشاركة دولة فلسطين في أعمال القمة العربية التي عقدت في دولة الجزائر الشقيق، وأبرز القرارات التي اتخذت خلال القمة لصالح القضية الفلسطينية، ودعم صمود أبناء شعبنا، مؤكدا أهمية هذه القرارات في دعم الخطوات الفلسطينية المقبلة على الساحة الدولية لحماية حقوق شعبنا ومواجهة مخططات الاحتلال الرامية لتصفية قضيتنا الوطنية.

وناقشت اللجنة المركزية لحركة فتح عددا من القضايا:

الوضع السياسي؛ تطرقت اللجنة المركزية للأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتصعيد الإسرائيلي الخطير ضد أبناء شعبنا ومقدساتنا، والتي ذهب ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى، مؤكدة أن الحكومة الإسرائيلية هي من تتحمل مسؤولية هذه الجرائم التي تدفع المنطقة نحو التصعيد والتوتر.

وأشادت اللجنة المركزية، بصمود أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده في مواجهة الاحتلال وإرهاب مستوطنيه، الذين يرتكبون أبشع الجرائم التي تكشف عنصرية وحقد هذا الاحتلال الذي يصر على مخالفة جميع قرارات الشرعية الدولية في ظل صمت دولي غريب عاجز حتى عن إدانة هذا التصعيد الذي يستهدف الكل الفلسطيني.

وقالت اللجنة المركزية، "نحيي هذه الأيام الذكرى الـ18 لاستشهاد القائد الرمز الرئيس ياسر عرفات، مؤكدين مواصلة السير على دربه ودرب جميع قادتنا المؤسسين الذين ضحوا بدمائهم في سبيل الحفاظ على القرار الوطني المستقل وحمل أمانة قيادة شعبنا نحو الحرية والاستقلال، مهيبة بأبناء شعبنا المشاركة في إحياء هذه الذكرى التي ستبقى خالدة في قلوب جميع أبناء الشعب الفلسطيني".

كما أحيت، اليوم، ذكرى وفاة القائد الوطني الكبير المناضل صائب عريقات، الذي قضى حياته مدافعا عن قضية شعبه ووطنه، متمسكاً بثوابت شعبنا.

الشأن الداخلي؛ ناقشت اللجنة المركزية لحركة فتح عددا من الملفات الداخلية المتعلقة بالحركة، حيث تم تشكيل عدة لجان لمتابعة هذه الملفات.

هذا وقد تقرر عقد جلسة للمجلس الثوري لحركة فتح في 4/12/2022.