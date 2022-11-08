شهيد برصاص الاحتلال في نابلس (فيديو)

نابلس/سما/

استشهد، فجر اليوم الأربعاء، الشاب مهدي حشاش، من مخيم بلاطة متأثراً بجراحه الخطيرة التي أصيب بها خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المخيم أثناء اقتحام المستوطنين منطقة قبر يوسف شرق مدينة نابلس.

و أصيب أكثر من 57 شابا بجراح مختلفة بعد مواجهات مع الاحتلال في محيط قبر يوسف بمدينة نابلس.

وقال الهلال الأحمر ان شابا أصيب بجراح خطيرة برصاص الاحتلال في منطقة البطن والقدم من مخيم بلاطة شرق نابلس، و أعلنت مصادر عائلية ومحلية متطابقة استشهاده فيما بعد، بينما أصيب 3 آخرين بالرصاص المطاطي و53 بحالات الاختناق.

واندلعت المواجهات عقب اقتحام المستوطنين بحماية جيش الاحتلال للمدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومون أطلقوا النار بكثافة على قوات الاحتلال في مخيم بلاطة وشارع عمان شرقي المدينة، فيما اندلعت مواجهات عنيفة مع عشرات الشبان، حيث أطلق الجيش النار والغاز المسيل للدموع.

وقالت مصادر صحفية إن المستوطنين اقتحموا قبر يوسف، وهم داخل آليات الاحتلال وبحماية مشددة، ولم يستخدموا الحافلات.