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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

الثلاثاء 08 نوفمبر 2022 09:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى



القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي.

وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين بينهم طلاب معاهد توراتية اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية والتقطوا صورا تذكارية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية في المنطقة الشرقية منه.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات يومية ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه، وتزداد حدة هذه الاقتحامات وشراستها في موسم الأعياد والمناسبات الخاصة بالاحتلال.

#المسجد الأقصى #مستوطنون #القدس

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