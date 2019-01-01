ياسمين صبري: أستحق كل الخير وتخطيت مشاكلي بالصبر

وكالات / سما /

كعادتها تتصدر الفنانة المصرية ياسمين صبري عناوين المواقع وصفحات السوشيال ميديا، في كل مرة ترد فيها على أسئلة جمهورها عبر إنستغرام.

ورغم أن ياسمين لا تجيب نهائيا عن أي أسئلة شخصية تخص تفاصيل طلاقها من رجل الأعمال أحمد أبو هشمية أو زواجها الأول من الطبيب المصري، إلا أن إجاباتها تثير انتقادات نسبة كبيرة من الجمهور، إذ يؤكد كثيرون أن الفنانة "غير حقيقية" وتحاول ادعاء المثالية بمعظم الأحيان.

ومؤخرا، فتحت ياسمين المجال أمام متابعيها ليطرحوا عليها أسئلة عامة، وكان السؤال الأول عن سبب عدم تأثرها بالآراء السلبية والنقد؟ لتجيب: لأنني أعرف قدر نفسي وقيمتي الحقيقية.

واختارت ياسمين الرد على سؤال أحدهم؛ "ليش أنت مو حقيقية؟ ليش تدعي المثالية في هذا العالم؟ فردت الفنانة المصرية متسائلة: "هل تشعرين هكذا تجاه نفسك؟".

وعن قدرتها على تخطي مشاكلها، قالت ياسمين إن المفاتيح هي: الصبر والتوكل والعمل.

أما عن سر الوفرة بالنسبة لها، فأكدت ياسمين أنها تستحق كل الخير، لأن الخير موجود بداخلها ويملؤها.

وقدمت ياسمين نصيحة للفتيات بتقدير ذواتهن، مشيرة إلى أنه مهما كان مستوى جمال البنت أو تعليمها أو بنت مين، فإن ذاتها أغلى ما تملك.

أما عندما سألها أحدهم: "ازاي عايشة في سلام دا رغم الانتقادات والآراء السلبية؟" فردت الفنانة قائلة: "لأن الصوت اللي جوايا أهم من الأصوات الخارجية".

وعن أهم شيء في الحياة بوجهة نظرها، أكدت ياسمين أنه الرضا.

وأشارت الفنانة إلى أن أكثر مسلسل يشبهها، هو "حكايتي"، الذي قدمته العام 2019.