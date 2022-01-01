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بعد عملية عدي التميمي.. مخطط إسرائيلي لتطوير البنية التحتية لمخيم شعفاط

الأحد 06 نوفمبر 2022 08:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد عملية عدي التميمي.. مخطط إسرائيلي لتطوير البنية التحتية لمخيم شعفاط



القدس المحتلة / سما /

أعلنت بلدية القدس التابعة للاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أنها ستقوم بما أسمته "مشروع تطوير" البنية التحتية لمخيم شعفاط للاجئين شمال شرق القدس.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإنه سيتم تحديث البنية التحتية للطرق والمياه والكهرباء والصرف الصحي، والتطوير البيئ، إلى جانب إنشاء محطة حافلات عند مدخل المخيم، مشيرًا إلى أن الخطة المعلنة ستبدأ التنفيذ خلال الأشهر المقبلة.

ولفت الموقع إلى أن هذا القرار جاء بعد نحو شهر من العملية التي نفذها الشهيد عدي التميمي على حاجز شعفاط وأدت لمقتل مجندة إسرائيلية.

وأشار إلى أن لجنة المالية في البلدية، وافقت مؤخرًا على ميزانية تقارب 24 مليون شيكل لتخطيط وتطوير وبناء طريق رئيسي في عناتا يصل إلى مخيم شعفاط، وذلك كجزء من الخطة الخمسية لتطوير البنية التحتية للمواصلات في شرقي القدس.

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