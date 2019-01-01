  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

"فلسطين 87" يفوز بـ"التانيت الذهبي" في مهرجان أيام قرطاج السينمائية

الأحد 06 نوفمبر 2022 12:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"فلسطين 87" يفوز بـ"التانيت الذهبي" في مهرجان أيام قرطاج السينمائية



تونس/سما/

فاز فيلم "فلسطين 87"، للمخرج الفلسطيني بلال الخطيب، بـ "التانيت الذهبي" عن فئة الأفلام الروائية القصيرة، في الدورة الـ33 لمهرجان أيام قرطاج السينمائية الدولي.

وحضر الحفل الختامي للمهرجان، الليلة، وفد من سفارة دولة فلسطين لدى تونس ضم المستشار الاقتصادي للسفارة رامي القدومي، ورقية علي من كوادر السفارة .

ويروي فيلم "فلسطين 87" قصة من قصص الانتفاضة الأولى عام 1987 "انتفاضة الحجارة"، عندما يطارد جيش الاحتلال الاسرائيلي "عاطف" الذي يجد نفسه محاصرا في ساحة بيت لا يعرف أصحابه، فتخبئه سيدة البيت وتنقذه من الاعتقال.

وحصل الفيلم على جائزة طائر الشمس الفلسطيني للإنتاج عام 2019، وهي إحدى الجوائز التي يقدمها مهرجان أيام فلسطين السينمائية، وتم تصويره في قرية برهام شمال رام الله بالاعتماد على طاقم فلسطيني بالكامل وبدعم من وزارة الثقافة الفلسطينية.

وشارك في أداء الأدوار الرئيسية الممثلون: شبلي البو، مايا أميّة قيش، هيثم العمري، إسبيرانزا عبد حسين، وأكرم منصور، إضافة إلى مشاركة كريس بلاطة، عبد الله معطان، آرام صباح، معتصم أبو الحسن وشادي عبد.

يذكر أن مهرجان أيام قرطاج السينمائية قد احتفى هذا العام بالسينما الفلسطينية، عبر عرض عشرة أفلام لمخرجين فلسطينيين وعرب أنتجوا أفلاما عن فلسطين.

وجرى تكريم المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، واللبنانية الراحلة جوسلين صعب، والمخرج الفلسطيني ميشيل خليفي، والمخرجة الفلسطينية مي المصري، والمخرج التونسي الراحل شوقي الماجري. وقدمت فرقة فلوكلورية فلسطينية عرضا للدبكة الشعبية وسط شارع الحبيب بورقيبة بحضور جماهير كبير.

وشاركت المخرجة المصري في عضوية لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، إضافة إلى سبعة مخرجين من الدول المشاركة في الدورة .

#فلسطين 87 فيلم #التانيت الذهبي #بلال الخطيب

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

الاستعداد لمعركة "يوم القيامة".. جيش الاحتلال يكشف مخاوفه من أي مواجهة قادمة

فلسطين على موعد مع أول منخفض جوي.. هذه تفاصيله

هل يشهد قطاع غزة حربا جديدة بعد فوز نتنياهو بانتخابات الكنيست؟

انعقاد "المؤتمر الشعبي الفلسطيني - 14 مليون" للمطالبة بإعادة بناء منظمة التحرير

بايدن يصف بلدا إسلاميا بأنه "مكان نسيه الله"

محلل إسرائيلي: الجيش يغلق عدة مناطق بالضفة الغربية لهذا السبب ..

الأخبار الرئيسية

استشهاد شاب وإصابة آخر برصاص الاحتلال شمال رام الله

0c86dac0-ce37-4f40-8920-04c5b8cccefa

لهذه الأسباب.. "قادر 100" يؤرق "إسرائيل"

سنسسس-1200x780

غضب إسرائيلي بعد دعوة رئيس بلدية الخليل إلى قتل وتسليم الكلاب الضالة

هل يشهد قطاع غزة حربا جديدة بعد فوز نتنياهو بانتخابات الكنيست؟

فلسطين على موعد مع أول منخفض جوي.. هذه تفاصيله

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية