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استشهاد شاب وإصابة آخر برصاص الاحتلال شمال رام الله

السبت 05 نوفمبر 2022 09:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد شاب وإصابة آخر برصاص الاحتلال شمال رام الله



رام الله/سما/

استشهد، مساء اليوم السبت، شاب فلسطيني وأصيب آخر بجروح حرجة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة سنجل شمال رام الله.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن مُصابا بحالة حرجة جداً وصل مجمع فلسطين الطبي، وقد أصيب برصاص الاحتلال الحي في القلب قرب قرية سنجل.

وأفادت مصادر محلية بأن الشهيد الذي ارتقى قرب بلدة سنجل هو الشاب مصعب نوفل 17 عاما من بلدة المزرعية الشرقية الواقعة شمال شرق مدينة رام الله.

وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، إن قوة من الجيش الإسرائيلي كانت في كمين على شارع 60، بالقرب من قرية سنجل، أطلقت النار على فلسطينيين اثنين، تم رصدهما بينما كانا يرشقان سيارات إسرائيلية بالحجارة".


وأضافت أن أحد المصابين استشهد في الحال، بينما قدمت فرقة طبية عسكرية إسرائيلية العلاج الأولي للآخر، الذي تم اعتقاله.

يتبع..

#الشهيد مصعب نوفل

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