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اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ووزير الخارجية الأميركي

الجمعة 04 نوفمبر 2022 07:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ووزير الخارجية الأميركي



رام الله/سما/

 تلقى الرئيس الفلسطيني  محمود عباس، اتصالا هاتفيا، مساء اليوم الجمعة، من وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكين.

وأطلع الرئيس، بلينكين، على الاعتداءات التي يتعرض لها أبناء شعبنا في المدن والقرى والمخيمات، من حصار وقتل وهدم منازل واستيطان، وعنف مستوطنين، وما تتعرض له مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية من انتهاكات.

وجدد الرئيس مطالبته للإدارة الأميركية بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالتوقف عن هذه الجرائم بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

من جهته، أكد وزير الخارجية الأميركي أن إدارته تبذل الجهود وتجري الاتصالات لتهدئة التصعيد الجاري حاليا.

وتم الاتفاق على استمرار الاتصالات في الفترة المقبلة.

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