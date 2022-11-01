عرين الأسود: الاحتلال سيقف مذهولا من شدة ضرباتنا

نابلس/سما/

أصدرت مجموعة عرين الأسود، مساء اليوم الثلاثاء، بياناً صحفيا، تؤكد فيه أن الاحتلال سيقف مذهولا ومصدوما من روعة مقاتلي العرين وشدة ضرباتهم ومفاجئاتهم.

وقالت العرين في بيانها: لقد خطّ أسد من أسود خليل الرحمن الشهيد البطل محمد الجعبري أول بيانات العرين بعمليته الجباره التي نفذها في كريات أريع موقعا فيهم القتلى والإصابات وقد أعاد للخليل عزها ومجدها ،وإن أبناء عرين الأسود إذ يقفون ويؤدون التحية العسكرية لهذا البطل المغوار ونقسم لك ياشهيدنا البطل أن نبقى على عهدك ووعدك.

ووجهت المجموعة كل التحية لعائلة الجعبري هذه العائلة التي لم تبخل على فلسطين من شمالها لجنوبها بالشهداء والمجاهدين والقاده ونوجه التحية الى عائلة أبو عيشة الكريمة تاج رؤوسنا ونقول للعائلتين أنتم سند الضفة الغربية توحدوا وتعالوا على الجراح أروهم بأسكم وأعيدوا لهم ذكريات زقاق الموت.

وأضافت: "كما تنعي مجموعة عرين الأسود الشهيد البطل المقدام منفذ عملية أريحا الشهيد بركات عوده طبت وطاب مقامك.



وتابعت: "لقد ظن الإحتلال وخاب ظنُّه أنّه يستطيع إنهاء عرين الأسود وقلنا له أنك لاتعلم شيء عن عرين الأسود ونقول له ستقف مذهولا مصدوما أمام روعة مقاتليها وشدة ضرباتهم ومفاجئاتهم كما فاجئتك المقاومة عندما إغتلت الشهيد رائد الكرمي بمئات القتلى ستفاجئك جنين والخليل ونابلس ورام الله ،ستصدم من روع الضربات بإذن الله .



وأكدت المجموعة أن الاحتلال واهمٌ وواهم كل من يعتقد أن نارنا هدأت ، بركانٌ يغلي ولله الحمد.

ووجهت رسالة إلى شعبنا قائلة : "يا أبناء شعبنا البطل يا درة التاج ويا تاج الرؤوس يا نبض كل مقاوم أنتم تستحقون أن نكون لكم درعٌ وسيف ومقاومتكم بإذن الله لن تخذلكم وإياكم أن تصدقوا المتخاذلين أو تلفتوا لتوافه الأمور فعزمنا وبأسنا شديد بإذن الله .



وأضافت: "لمن ينادون بالسلام أنظر لإنتخاباتهم وسترى خياراتهم سترى إفرازاتهم وستعلم رغم علمك أنك تلاحق سراب .



وختمت بيانها بالقول: أما للمقاومين من عرين الأسود أو من الفصائل المباركة أو ذئابنا المنفردة إضربوهم في كل مكان فأي حياة هذه التي نحياها بسلام مع من يستبيح دمائنا ودماء أطفالنا رجالنا وأخواتنا فلا والله إما حياة نسحق فيها الباغي سحقا وإما ممات كممات الوديع وأبو صالح كممات النابلسي والجعبري والتميمي ،إنا على العهد والوعد