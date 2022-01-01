فرقة بيسان الفلسطينية تحيي حفلاتها في ذكرى الثورة الجزائرية

الجزائر/سما/

أحيت فرقة بيسان للفنون الشعبية الفلسطينية أولى حفلاتها الفلكورية في الجزائر في قاعة ابن زيدون، بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، ومستشار رئيس الجمهورية عبدالحفيظ علاهم، ووزيرة الثقافة صورية مولوجي، ووزيرة التضامن الوطني والاسرة كوثر كريكت، ووزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة.

وصدحت الفرقة بعروضها للفن الشعبي الفلسطيني أمام جماهير أبناء الشعب الجزائري الشقيق، وقدمت عروضاً فنية ووصلات دبكة فلكلورية بلوحات أدائية واستعراضية وطنية، عبرت عن التراث الفلسطيني والثقافة الفلسطينية، وعكست الفن الشعبي الفلسطيني، الذي يحاكي حياة الشعب الفلسطيني.

كما قدمت لوحات فنية راقصة على أنغام الاغاني الوطنية الفلسطينية والجزائرية والتي اشعلت حماس واعجاب الجمهور.

و شاركت الفرقة في احياء حفلة في متحف المجاهدين ورفع العلم الجزائري ايذاناً بافتتاح فعاليات احتفالات احياء ذكرى الثورة بحضور رسمي من اعضاء الحكومة الجزائرية.

وعلى هامش العرض التقى الوزير العيد ربيقة بأعضاء فرقة بيسان.

وأشار الى أن حرية فلسطين من حرية الجزائر والأمة العربية، وأن الجزائر كانت وستبقى مع فلسطين حتى التحرير واقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس، مؤكدا أن الشعبين الجزائري والفلسطيني شعب واحد، وأصحاب نضال وكفاح مشترك.

وقدم رئيس وفد الفرقة سيف السوداني هدية رمزية لوزير المجاهدين، معبرا عن تقديره العميق للجزائر بقيادتها وشعبها الذي احتضن القضية الفلسطينية، حيث اعتبرت الجزائر القضية الفلسطينية "أم القضايا عبر كل الأزمنة".