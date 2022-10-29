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صورة : "الشاباك" يرسل رسائل تهديد جديدة لقيادة "عرين الأسود" الحالية

الأحد 30 أكتوبر 2022 08:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صورة : "الشاباك" يرسل رسائل تهديد جديدة لقيادة "عرين الأسود" الحالية



وكالات

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن جهاز "الشاباك" الإسرائيلي، أرسل رسائل تهديد لمجموعة من قيادة "عرين الأسود"، بتصفيتهم في الوقت القريب.

وبحسب موقع "انتلي نيوز" العبري، فإن الاحتلال أرسل التهديدات للقائد في العرين أسامة الطويل والذي يعتبره الاحتلال أحد عناصر كتائب القسام، إضافة لمحمد طبنجة رجل الجبهة الشعبية في العرين، وحسام إسليم أحد عناصر الذراع العسكري لحماس، كما زعم الموقع.

ووفقاً للموقع، فإن هؤلاء الأشخاص هم كبار مجموعة "عرين الأسود"، وقد تم التعرف عليهم خلال مشاركتهم أول أمس في مسيرة جرت وسط مدينة نابلس.

 


 

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