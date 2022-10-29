الاحتلال يغلق كافة المداخل المؤدية للخليل

الخليل/سما/

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل منتصف الليل، المداخل المؤدية لمدينة الخليل، وقام عشرات من المستوطنين بالاعتداء على السيارات الفلسطينية على الشوارع القريبة من المستوطنات، واغلاق مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل.

واوردت مصادر محلية، عن قيام قوات الاحتلال، باغلاق المدخل الغربي فرش الهوا، والمدخل الشمالي ومدخل دوار بيت عينون ومدخل الفحص ودوار خربة قلقس ومنطقة الحرايق بالقرب من مستوطنة "بيت حجاي".

وقام مستوطنون بالاعتداء على السيارات الفلسطينية ورشفها بالحجارة بالقرب من خربة قلقس، ومستوطنة "بيت حجاي" ومستوطنة "كريات اربع" .

وأعلنت وسائل الاعلام العبرية، أن قوات جيش الاحتلال رفعت حالة التأهب في منطقة الخليل، وعززت قواتها على المحاور والطرق خشية تكرار عملية "كريات أربع".



يأتي هذا، بعد قيام الشهيد محمد كامل الجعبري 35 عاما بتنفيذ عملية اطلاق نار على مجموعة من المستوطنين ما أدى لاستشهاده بعد مقتل شرطي إسرائيلي واصابة 3 آخرين احدهم اصابته حرجة للغاية.

عملية اطلاق النار تمت بالقرب من حاجز لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مدخل منطقة واد الغروس شرق الخليل.