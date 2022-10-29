فتح تعلن الاضراب العام والشامل في الخليل

الخليل/سما/

أعلنت حركة فتح إقليم وسط الخليل، ان اليوم الاحد، هو اضراب يشمل كافي مناحي الحياة في الخليل، اكراما لمنفذ عملية مستوطتة "كريات أربع" بمدينة الخليل الشهيد البطل محمد كامل الجعبري.



وقال الاقليم في بيان صحفي و:" ان مسيرة نضالنا مستمرة وقوافل الشهداء تتقدم الحالة الوطنية دفاعا عن أرضنا وعرضنا ومقدساتنا ردا على الهجمة الشرسة والممنهجة التي تقودها حكومة الإحتلال ضد شعبنا في جميع محافظات الوطن وعليه نعلن في حركة فتح إقليم وسط الخليل واكراما لمنفذ عملية مغتصبة "كريات أربع" بمدينة الخليل الشهيد البطل محمد كامل الحعبري نعلن الإضراب العام يوم الأحد 30102022 يشمل جميع مناحي الحياة. وعليه نطالبكم الإلتزام بالاضراب إكراما للشهداء والجرحى والأسرى جميعا وشهيدنا البطل محمد كامل الجعبري الذي أوجع الإحتلال وأوقع بين صفوفه قتلى وجرحى".