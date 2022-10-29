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كتيبة "أسود الحق" تتبنى عملية "كريات أربع"

الأحد 30 أكتوبر 2022 01:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كتيبة "أسود الحق" تتبنى عملية "كريات أربع"



الخليل/سما/

أعلنت كتيبة "أسود الحق"، مساء يوم السبت، أن محمد الجعبري أحد عناصرها قام بتنفيذ عملية إطلاق النار قرب "كريات أربع". 

وأضافت في بيان لها إنه "في الساعة السابعة وخمسين دقيقة قام الجعبري ابن كتائب القسام- كتيبة أسود الحق بتنفيذ عملية إطلاق نار على مستوطنة كريات أربع وأسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين".

وتابعت: "إننا إذ نتوعد الاحتلال بالمزيد والمزيد من القتلى والجرحى، وإنه لجهاد نصر أو استشهاد".

و هذا نص بيان "كتيبة أسود الحق":

"ولا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ"

بيان عسكري صادر عن : كتائب القسام ..

... ::: كتيبة أسود الحق  ::: ...

بكل آيات الإيمان بقضاء الله وقدره، وبعزة المؤمنين الواثقين بنصر الله وفرَجه، وبشموخ المجاهدين القابضين على جمرتي الدين والوطن المرابطين على ثغور الوطن الحبيب محتسبين عملهم وجهادهم وحياتهم ومماتهم لله رب العالمين.

تزف كتيبة أسود الحق  إلى العلا فارساً من فرسانها الميامين:

الشهيد القسامي المجاهد/ محمد كمال الجعبري

والذي ارتقى بعد تنفيذه عملية إطلاق نار بطولية قبل قليل في مستوطنة كريات أربع..

 ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً.

ونسأل الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون..

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد،،،

كتائب القسام _كتيبة أسود الحق

السبت

 29/10/2022

#الخليل #اسود الحق

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