صور: الكشف عن هوية منفذ عملية كريات أربع في الخليل

القدس المحتلة/سما/

أفادت مصادر إسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن منفذ عميلة كريات اربع يدعى محمد الجعبري وهو شقيق أسير مبعد إلى قطاع غزة.

وزعمت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية:" أن منفذ عملية الخليل ينتمي لكتائب القسام الذراع العسكري لحماس.

وذكرت مصادر محلية :" أن الشهيد محمد كامل الجعبري منفذ عملية كريات أربع ، وهو شقيق الأسير المحرر وائل الجعبري المبعد إلى قطاع غزة والذي تحرر في صفقة وفاء الأحرار.

من جانبه قال الأسير المحرر وائل الجعبري شقيق منفذ عملية الخليل :" لهذه اللحظة لا يزال مصير اخي غامضا، ولا زلنا نتلقى الاخبار من الكيان الذي ينشر تارة نبأ استشهاده وأخرى اصابته.

وأضاف الجعبري في تصريح صحفي :" في كل الأحوال الشهادة أمنية ومكرمة وهذه طريق المؤمنين بعدالة قضيتهم، وكل منا يتمنى لو كان الشهيد.

وتابع:" إن كان أخي استشهد فهذا رداً على جرائم الاحتلال في الضفة وغزة والقدس، مشيرا الى أن شعبنا الفلسطيني مضحي وسنبقى على الدرب حتى دحر الاحتلال.

وأكد الجعبري أن الخليل تقول الليلة كلمتها مدوية وتزلزل لأجل عزتها الأركان، وتثبت أنها دوما في طليعة وقلب الميدان.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم عن مقتل مستوطن وإصابة 5 آخرين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة كريات أربع المقامة على أراضي الخليل.

وأسفرت عملية إطلاق النار بمستوطنة كريات أربع عن مقتل مستوطن وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن من بين المصابين المستوطن عوفر أوحانا وقد وصفت حالته بالخطيرة.



وجاء في التفاصيل وفقا لما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن عملية إطلاق النار استهدفت مشاة عند مدخل حي غيفعات هأفوت في المستوطنة، ما أسفر عن إصابة مستوطن ونجله فيما أصيب الآخرون خلال تقديمهم المساعدة لهما.

ومع وصول عناصر أمن إلى المكان، أقدموا على دهس فلسطيني قبل إطلاق النار عليه في المكان، ما أدى إلى استشهاده.

وادعى بن غفير من خلال تغريدة على "تويتر" أن منزله تعرض لهجوم بإطلاق نار، الأمر الذي فندته قوات الاحتلال الإسرائيلي.

















