الإمارات تطالب بعودة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

غزة / سما /

دعت الإمارات في بيان لها في مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، إلى عودة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة البيان، صباح اليوم السبت، عن أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، أن غياب الأفق لحل سياسي قد أدى إلى توليد حالة من الإحباط والخوف وتأجيج مشاعر الغضب حيال الوضع القائم في فلسطين.

وأكدت أميرة الحفيتي أن الفترة الأخيرة شهدت تصاعدا مقلقا في المواجهات الميدانية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرة إلى أن أحد أسبابها يعود إلى توقف المفاوضات بين الطرفين، داعية إلى عودة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

وقالت الدبلوماسية الإماراتية:ما نحتاجه اليوم هو تحرك دبلوماسي عاجل، يعيد الثقة بين الأطراف، ويحضها على العودة إلى مفاوضات حقيقية وجادة.

وذكرت الحفيتي أن "التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لن يكون في مصلحة أي طرف، والحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء هذا النزاع، بحيث يتم إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل، في سلام وأمن واعتراف متبادل".

وطالبت بوقف الممارسات غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة تلك التي تؤجج المواجهات، على رأسها الاقتحامات المتكررة لمدن الضفة الغربية، وما يصاحبها من فرض قيود على حركة الأهالي الفلسطينيين.