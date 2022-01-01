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أول تصريح لمجموعة "عرين الأسود" عقب اغتيال الشهيد وديع الحوح

الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تصريح لمجموعة "عرين الأسود" عقب اغتيال الشهيد وديع الحوح



رام الله / سما /

أصدرت مجموعات "عرين الأسود"، اليوم الثلاثاء، بياناً عقب اغتيال الاحتلال للشهيد وديع الحوح، أحد قادة مجموعات العرين.

وفيما يلي بيان مجموعات "عرين الأسود":

بسم الله الرحمن الرحيم

( وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ )

صدق الله العظيم

ببالغ الحزن والأسى و بقلوب مؤمنة بالله عز وجل وراضية بقضائه وقدره تنعى مجموعات عرين الأسود الشهيد القائد البطل وديع الحوح ابو صبيح الذي أرتقى خلال اشتباك مسلح مع العدو الصهيوني في داخل البلدة القديمة في حارة الياسمينة.

يا لطهر دمائك الزكية عندما ارتقيت شهيدًا عند الله تعالى

الى جنة الله زفوا الشهيد وحيوا الشهيد بأغلى نشيد

سلام عليكَ عشتَ عيشة الأحرار وارتقيت وقوفا كالثوار

أخي يا صانع المجد ها قد ربحت أهنئك يا فخرنا من جديد

وعهداً سنمضي كما قد مضيت وعن نهج دربك لا لن نحيد

نلت الشهادة في عزةً وقاومت ضيم العدا كالأسود.

فحسبك يا حبيب أن دماءك ستُحيي آلافا من الغافلين بعدك

والله يا بني صهيون سَتهلكون

وأن قتلتوا أسد في العرين فهاذا الخطأ ألمبين

فانتظرو الحدث أَللَّعين

سَيشف صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِين

وأننا على العهد باقون

فنتظرون …

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