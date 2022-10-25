أول تعليق من غانتس ولابيد حول أحداث نابلس ..

القدس المحتلة / سما /

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، ووزير جيشه بيني غانتس، صباح الثلاثاء، بمواصلة العمل ضد مجموعة "عرين الأسود" التي تنشط في نابلس، وذلك بعد عملية الليلة التي أدت لاستشهاد أحد قادة المجموعة "وديع الحوح" و4 مواطنين آخرين.

وقال لابيد - كما نقلت عنه قناة 12 العبرية - "لن تردع إسرائيل أبدًا عن العمل من أجل أمنها .. جزء من هذه المجموعة هم أشخاص من الذين حاولوا إيذائنا، وفي اللحظ التي أضروا فيها بنا، كان يجب عليهم أن يعرفوا أنه ستأتي اللحظة التي سينتهون فيها".

واضاف :" تمت تصفية احد قادة عرين الاسود وعلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس السيطرة على الميدان اذا اراد استقرار سلطته ".

من جانبه قال غانتس، "لا توجد ولن تكون أي مدينة ملجأً للإرهابيين .. سنواصل العمل ضد أي شخص ياول إيذاء مواطني إسرائيلي حيثما ومتى لزم الأمر".

وأشارت بعض وسائل الإعلام العبرية، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، ورئيس جهاز الشاباك رونين بار أدارا العملية من قاعدة كيرياه.