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عرين الأسود تصدر بيانا عقب اقتحام الاحتلال نابلس

الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 01:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عرين الأسود تصدر بيانا عقب اقتحام الاحتلال نابلس



نابلس/سما/

أصدرت مجموعات عرين الأسود فجر اليوم الثلاثاء، بيانا صحفيا، عقب اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس، واندلاع اشتباكات عنيفة، واستشهاد مواطنين وإصابة عدد آخر.

وفيما يلي نص البيان:

مجموعات عرين الأسود: من أراد العِزّ فَالعزُّ هُنا شامخٌ ما بينَ حَدٍّ وزِناد 

يا إيها الشعبُ العظيم..

أنتم القوة وأنتم المُستقبل وأنتم حياة الأمة..بالجهاد عزنا وبالقتال عزنا وبالاستشهاد عزنا, أما الاستسلام فهو طريق الذل والهوان..هو طريق الخزي والعار ..

مجموعات عرين الأسود: نحن نستمد زادنا من ربنا أولا ، ومن ديننا ثانيًا ومن دعم أهلنا وأخواننا ثالثا وننتظر النصر ..

حان وقتُ خُروج الأسود من عَرينها ..

وبكلمة الله أكبر سنُصلي خرافها رعبًا..

حيّ على الجهاد…

حيّ على الجهاد…

#عرين الأسود #نابلس

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