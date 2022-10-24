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المحكمة العسكرية بغزة تُمهل ثلاثة متهمين عشرة أيام لتسليم أنفسهم

الإثنين 24 أكتوبر 2022 09:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
المحكمة العسكرية بغزة تُمهل ثلاثة متهمين عشرة أيام لتسليم أنفسهم



غزة/سما/

أمهلت المحكمة العسكرية الدائمة- التابعة لهيئة القضاء العسكري المتهم/ خالد عبدالله عياد الدباري، هوية رقم  (804397461)، سكان رفح-الشوكة، والمتهم/ احمد محمد طلعت حجازي، هوية رقم (802346833)، سكان غزة-الشجاعية، والمتهم/ ساهر عبد الستار محمد نجم، هوية رقم (900658287) سكان غزة، عشرة أيام من تاريخ اليوم الإثنين الموافق 24/10/2022م، عشرة أيام من تاريخ اليوم الإثنين الموافق 24/10/2022م، لتسليم أنفسهم للقضاء العسكري.

وشددت المحكمة أنه في حال عدم تسليم نفسهم للعدالة، يعتبروا فارين من وجه العدالة وسيتم محاكمتهم غيابياً.

وقالت أنه على كل من يعلم بمحل وجودهم أن يخبر عنهم، معتبرةً من لا يبلغ عنهم متستراً على مجرمين فارّين من وجه العدالة..



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#المحكمة العسكرية

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