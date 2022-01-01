فيديو: وزيرة الصحة تشيد بـ "عرين الأسود"

أشادت وزيرة الصحة الفلسطينية د.مي كيلة، بمجموعة عرين الأسود في نابلس، في أول تصريح رسمي يخرج عن وزير في الحكومة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اجتماع الوفد الوزاري الفلسطيني في نابلس، اليوم الاثنين، الذي توجه إلى نابلس في ظل حصارها لليوم الـ14 على التوالي.

وقالت الكيلة: "لسنا سعيدين أن تكون نابلس في ظل الحصار، وكل التحية والإجلال لعرين الأسود الموجودين، وإلى الشهداء وذوي الشهداء وإلى أسرانا وإلى كل المواطنين في محافظة نابلس".

وشكل رئيس الحكومة، محمد اشتية، وفداً وزارياً من 5 وزراء لزيارة محافظة نابلس للإطلاع على أحوال المدينة والقرى والبلدات المحيطة بها، جراء الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي عليها منذ نحو أسبوعين.