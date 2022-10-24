غزة: عائلة الشاعر تنفي غرق أحد أبنائها قبالة السواحل التونسية

غزة/سما/

أصدرت عائلة الشاعر في غزة، بيانا نفت فيه أنباء متداولة حول فقدان عدد من أبنائها قبالة السواحل التونسية، مطالبة النشطاء ووسائل الإعلام بتحري الدقة والتوقف عن التلاعب بمشاعرها.

وقالت العائلة في بيان عبر "فيسبوك": "ننوه نحن في عائلة الشاعر بغزة عن عدم صحة ما يرد من معلومات بشأن أبنائنا بعد غرق مركب المهاجرين قبالة السواحل التونسية".

ودعت، الصحفيين والنشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلى "تحري الدقة وعدم التسرع في نقل المعلومات، إلى حين صدورها من الجهات الرسمية".

وطالبت بعدم نشر أي أخبار لا تستند لمصادر رسمية وأن ما جرى الإعلان عنه حتى ساعات مساء أمس وفق تحديث بيان الخارجية 4 أشخاص.

المصدر: "شهاب"