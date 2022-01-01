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وفاة الفنان السعودي خالد سامي عن 60 عاماً بعد صراع مع المرض

السبت 22 أكتوبر 2022 10:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الفنان السعودي خالد سامي عن 60 عاماً بعد صراع مع المرض



وكالات / سما/

توفي مساء أمس (الجمعة) الفنان السعودي خالد سامي (60 عاماً)، بعد صراع مع المرض.

وقال ابنه فيصل في تغريدة على «تويتر»: «لله ما أخذ ولله ما أعطى كثيراً. ‏والدي خالد الدسيماني (أو كما تعرفونه باسمه الفنّي خالد سامي) انتقل إلى رحمة الله بسبب تداعيات صحيّة».

وكان خالد سامي يعاني من أزمة صحية بدأت عقب إجراء عملية زراعة كبد، إذ تفاقم لوضعه الصحي، وجرى نقله إلى المستشفى، ثم دخل في غيبوبة قبل عدة أشهر توقف خلالها قلبه مرتين عن العمل لدقائق قبل أن ينعشه الأطباء.

يذكر أن خالد سامي هو ممثل ومؤلف ومخرج، شارك في العديد من المسلسلات والبرامج التلفزيونية والمسرحيات، ومن أبرز أعماله عائلة أبو رويشد، وطاش ما طاش، وأبو العصافير.

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