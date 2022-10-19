كيف تختار عنوان YouTube الخاص بك؟

وكالات / سما /

من المفترض أن يلخص اسم قناتك على YouTube موضوع قناتك لكن هذا يمكن أن يتغير بمرور الوقت وإذا لم يعد يمثل ما تفعله، فقد حان الوقت للتحديث، هذا يعني تغيير اسم قناتك.

كيفية تغيير اسم قناة يوتيوب على سطح المكتب

1. انتقل إلى موقع YouTube وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك، إذا لزم الأمر.

2. انقر فوق رمز ملف التعريف الخاص بك، في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، وحدد قناتك.

3. حدد الزر الأزرق " تخصيص القناة".

4. حدد علامة التبويب المعلومات الأساسية.

5. انقر فوق رمز التحرير، الذي يبدو كقلم رصاص، بجوار اسم قناتك الحالية.

6. أضف اسم القناة الذي تريده في مربع النص.

7. انقر فوق الزر "نشر" الأزرق، الموجود في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، لتغيير اسم قناتك.

كيفية تغيير اسم قناة يوتيوب على الهاتف المحمول

1. افتح تطبيق YouTube وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك، إذا لزم الأمر.

2. اضغط على صورة ملفك الشخصي، الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

3. حدد قناتك.

4. اضغط على تحرير القناة.

5. حدد رمز التحرير، الذي يشبه قلم الرصاص، بجوار اسمك.

6. أضف اسم القناة الذي تريده في مربع النص وانقر فوق علامة الاختيار في الزاوية العلوية اليمنى، أو موافق، حسب هاتفك.

هل يمكنك تغيير اسمك على YouTube دون تغيير اسمك في Google؟

نعم. اسم قناتك منفصل عن اسم Google الخاص بك ومع ذلك، سيتم تخزين معلومات اسم قناتك على YouTube داخل حساب Google الخاص بك. ويعتبر حساب Google الخاص بك هو حسابك الأساسي، بينما يعمل اسمك على YouTube كشخصية عامة.

خطوات حذف قناتك على اليوتيوب ومحتواها نهائيًا:

سجل الدخول إلى استوديو يوتيوب YouTube.

انتقل إلى الشريط الجانبي الأيمن، ثم اضغط على خيار "الإعدادات".

اضغط على القناة المراد حذفها.

ثم اضغط بعد ذلك على خيار "الإعدادات المتقدمة".

من أسفل الشاشة اضغط على خيار "إزالة محتوى يوتيوب".

عليك كتابة تفاصيل بياناتك لتسجيل الدخول مرة أخرى إذا طُلب منك ذلك.

اضغط على خيار "أريد حذف المحتوى الخاص بي نهائيًا".

ضع علامة في المربعات من أجل تأكيد رغبتك في حذف قناتك.

اضغط على خيار "حذف المحتوى الخاص بي".

ربما يستغرق الأمر "حذف قناتك نهائيًا" بعض الوقت، فلا تتسرع وتلغي العملية، ولكن عليك أن تعي أن تلك الخطوات ستؤدي إلى حذف قناتك على يوتيوب بشكل نهائي لكن دون حذف حسابك على جوجل الذي تستخدمه فيها لتسجيل الدخول.