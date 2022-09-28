السفير الأميركي: "القدس هي عاصمة إسرائيل"

القدس المحتلة / سما /

قال توم نيدس السفير الأميركي لدى "إسرائيل"، الأربعاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن ترى بشكل واضح أن "القدس هي عاصمة دولة إسرائيل"ـ، وأن وجود السفارة هناك يدلل على ذلك بشكل واضح.

وأضاف نيدس في مقابلة مع القناة العبرية السابعة، "صحيح أن مستقبل القدس ستقرره إسرائيل والفلسطينيون من خلال عملية سياسية، ولن نفرض موقفنا بهذا الشأن، لكن ليس لدينا شك في ـن القدس عاصمة إسرائيل".

واعتبر أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإبقاء "إسرائيل يهودية وديمقراطية"، مضيفًا: "يعتقد الرئيس جو بايدن، كما أنا أعتقد، أنه لكي تظل إسرائيل دولة يهودية ديمقراطية، يجب ألا نتخلى عن رؤية حل الدولتين، ودوري كسفير هو العمل مع الإسرائيليين والفلسطينيين من أجل تأكد من أن هذه الرؤية لن تصبح مستحيلة".

وتابع:"صحيح أن بعض الناس قد لا يتفقون معنا، ولكن يمكن القول إن الرأي العام قد تغير في إسرائيل وفي الجانب الفلسطيني أيضًا، ونحن نتصرف وفقًا لما نعتقد أنه صحيح".

صحيفة "القدس