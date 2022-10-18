غزة: تفعيل رابط فحص الإستعلام عن دور المسجلين للعمل في الداخل المحتل

غزة/سما/

فعلت وزارة العمل في غزة مساء اليوم الثلاثاء رابط فحص الاستعلام عن دور المسجلين للعمل في الداخل المحتل وذلك من خلال نظام الدخول الموحد ، حيث تقوم الوزارة بتحديد الدور عبر خمس مجموعات ملونة يعرف من خلالها المواطن في أي مجموعة متوقع أن يكوه دوره.

ويبحث الآلاف من مواطني قطاع غزة حاليا عن رابط فحص الاستعلام عن دور المسجلين للعمل في إسرائيل الذي نشرته وزارة العمل في غزة والمرتبط بنظام الدخول الموحد ، حيث شرعت الوزارة بتثبيت النقاط بتثبيت النقاط التي حصل عليها كل مواطن حسب المعايير المعلنة، وستقوم بتحديثها كل ثلاثة أشهر مرة واحدة فقط، وعليه سيكون التحديث الجديد بداية العام القادم ٢٠٢٣، مع استمرار إتاحة المجال للتسجيل لمن يرغب من غير المسجلين.

رابط فحص تصاريح العمل عبر نظام الدخول الموحد لوزارة العمل اضغط هنا

وأوضحت الوزارة أنها قامت بإعطاء الأولوية لأصحاب السجلات التجارية المرمزة (غير الحقيقية)، وذلك بإنهاء ملفات ٢٠١٩ و٢٠٢٠ حيث تم ترشيحها بشكلٍ كاملٍ في الدفعات السابقة، كما قامت بإعطاء الأولوية بزيادة النقاط لباقي أصحاب السجلات التجارية المرمزة، أو لمن قاموا بإغلاق أو الانسحاب من أي سجلاتٍ تجارية انضموا لها خلال الأعوام السابقة.

وشدتت وزارة العمل أنه بعد تاريخ اليوم الثلاثاء 18/10/2022 لن تقوم بإعطاء أي أولوية لأي ملفات سيتم تغييرها بعد اليوم، وذلك لانتهاء مدة تسوية السجلات التجارية بعد إتاحتها لعدة أشهر، وسيتم التعامل مع أي صاحب سجل يتم تسويته كأي مواطن سجل حديثا على الرابط دون أي أولوية.

ونوهت لجميع المواطنين المسجلين أنها تتفهم كافة الأوضاع الإنسانية والمعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا العظيم، لكنها تؤكد أنها لن تتعامل مع أي حالة استثنائية خارج النظام والدور المعمول به، وذلك لعدم ظلم أيٍ من المواطنين، ولتحقيق العدالة بين الجميع، وتتمنى تفهم مواطنينا حرصنا على خدمتهم دون محاباة أو انحيازٍ، وذلك باستخدام العمل الإلكتروني الكامل دون أي تدخلٍ بشري.

وأوضحت وزارة العمل أنه لا يمكن التنبؤ بأوقات أو أعداد الترشيح للأسماء، حيث يقتصر دور الوزارة على ترشيح الأسماء للشئون المدنية، كما تنوه إلى أن المواطنين الذين قاموا بالتسجيل حديثا سيتأخر عرضهم في خدمة الاستعلام لحين استيفاء جميع المعلومات، وترتيبها بالدور وفقا للمعمول به.